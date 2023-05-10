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20:57, 10 мая 2023Спорт

Стало известно о планах «Реала» подписать Мбаппе на фоне его разногласий с ПСЖ

The Telegraph: «Реал» планирует подписать Килиана Мбаппе на фоне его разногласий с ПСЖ

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Стало известно о планах «Реала» подписать французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

Информация появилась на фоне новостей о разногласиях нападающего с парижанами. Отмечается, что в мадридском клубе хотят также заключить контракт с полузащитником «Боруссии» Джудом Беллингемом, чтобы вместе с ним и Мбаппе построить команду, способную доминировать в Европе в ближайшие десять лет.

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19 декабря 2022

6 апреля форвард раскритиковал ПСЖ из-за нового рекламного ролика с призывом к болельщикам продлить абонементы на сезон-2023/2024. В съемках видео принял участие только Мбаппе. Других звездных игроков парижан не пригласили.

19 декабря 2022 года стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого он имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Андрей Стрельцов
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