В российском регионе стало больше памятников культурного наследия

В Саратовской области в список памятников культурного наследия включили 12 объектов

В Саратовской области стало больше памятников культурного наследия — за неделю в список включили 12 новых объектов. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на комитет культурного наследия региона.

Как пояснили в ведомстве, в частности, в реестр был внесен чугунный мост через реку Курдюм в селе Клещевка, который возвели в начале ХХ века, а также здание арестантских рот на улице Кутякова и соседнее здание одиночного заключения, где с октября 1941года и по январь 1943-го находился в заключении ученый Николай Вавилов. Этим объектам присвоили статус памятников регионального значения.

Кроме того, девять зданий получили статус объектов культурного наследия муниципального значения. В данный список вошли семь объектов, располагающихся в Саратове, а также по одному объекту, находящихся в Вольске и Балакове. Как уточнили в комитете, в основном речь идет о жилых домах, возведенных во второй половине XIX — начале XX века.

Всего в настоящее время в Саратовской области числится около 5,5 тысячи объектов культурного наследия.

Ранее в мае сообщалось, что в Прибайкалье более 130 мест проведения обрядов коренных народов включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, чтобы предотвратить их утрату.