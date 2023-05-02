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16:57, 2 мая 2023Моя страна

Места для обрядов народов Прибайкалья стали объектами культурного наследия

В Прибайкалье обрядовые места коренных народов сделали объектами культурного наследия

Фото: Владимир Байкальский / ТАСС

В Прибайкалье более 130 мест проведения обрядов коренных народов включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России, чтобы предотвратить их утрату. Об этом сообщила заместитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Мария Назарова, передает ТАСС.

Значительная часть этих мест находится в Эхирит-Булагатском районе Усть-Ордынского Бурятского округа. Представители коренных народов проводят там молебны, а проезжающие путники делают подношения духам и просят о благополучном пути. Места находятся рядом с источниками воды — по представлениям шаманов, каждый из них имеет духа, хозяина, которому необходимо совершить подношение.

«На сегодняшний день в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации содержится информация о 131 объекте этнографического наследия — местах проведения обрядов коренных народов Иркутской области. Работа по включению в реестр объектов этнографии завершена», — сказала Назарова.

Она уточнила, что места являются ценным источником информации о религиозной культуре народов региона. Постановка на учет поможет защитить их от повреждения и утраты сведений. Все места изучены археологами, однако объекты зачастую никак не обозначены — об особенностях местности знают только участники обрядов и местные жители.

Ранее сообщалось, что одно из старейших СЕЛ Нанайского района Хабаровского края — Лидога — получит статус территории компактного проживания коренных народов Севера и Дальнего Востока. Более 30 процентов жителей поселка относятся к коренным малочисленным народам Севера (КМНС). Новый статус села поможет жителям получить льготы при распределении охотничьих и рыболовных ресурсов, что в свою очередь сохранит традиционный образ жизни коренных народов, их ремесла и промыслы.

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Сергей Истомин
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