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13:45, 10 мая 2023Мир

Российский посол вызван в МИД Польши

Пресс-секретарь МИД Польши Ясина сообщил о вызове посла России Андреева

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Российского посла Сергея Андреева вызвали в польский МИД, где ему была вручена нота в связи с перехватом российским истребителем патрульного самолета Пограничной стражи Польши. Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Лукаш Ясина на своей странице в Twitter.

«Представителю Российской Федерации была вручена нота протеста в связи с инцидентом с участием российского истребителя и самолета пограничной стражи Польши», — написал официальный представитель польского министерства.

Инцидент с перехватом польского самолета Turbolet L-410, совершавшего патрульный полет над акваторией Черного моря в ходе операции Frontex под командованием Румынии, произошел 5 мая. По сообщению Пограничной стражи Польши, «российский истребитель Су-35 без какого-либо радиоконтакта влетел в оперативную зону, обозначенную Румынией, после чего совершил агрессивные и опасные маневры — три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции».

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Глеб Бажуткин
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