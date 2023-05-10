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13:33, 11 мая 2023Моя страна

В Дагестане отреставрируют памятник русской учительнице

Памятник русской учительнице отреставрируют в Махачкале

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В столице Дагестана Махачкале отреставрируют памятник русской учительнице, расположенный в городском сквере у озера Ак-Гель. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Вопрос о реставрации монумента, который был установлен в 2006 году, обсуждался на совещании с участием главы республики Сергея Меликова.

«Сделать это нужно красиво. Ведь этот памятник посвящен людям, которые выполняют очень важную работу, — педагогам, наставникам, воспитателям и учителям», — призвал политик, поручив Минобрнауки региона и руководству Махачкалы в ближайшее время определить объем необходимых работ и приступить к их исполнению.

Памятник, представляющий собой 10-метровую фигуру женщины с книгой и глобусом в руках, был установлен в столице Дагестана в знак благодарности русским специалистам, которые приезжали работать в республику в разные годы.

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Варвара Кошечкина
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