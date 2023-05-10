Туристка случайно оказалась на Ямайке без паспорта из-за смены выхода на посадку

Американская туристка случайно оказалась на Ямайке без паспорта из-за ошибки авиакомпании Frontier. Об этом сообщает 7ABC.

По информации издания, Беверли Эллис-Хебард (Beverly Ellis-Hebard) перепутала самолеты, так как перевозчик в последний момент сменил номер выхода на посадку.

Уточняется, что девушка прибыла в аэропорт Филадельфии, чтобы вылететь в Джексонвилл. Незадолго до посадки она решила отойти в уборную, и агент у выхода заверил женщину, что в запасе у нее есть еще 20 минут. Однако, вернувшись, туристка обнаружила, что самолет почти заполнен, а двери скоро закроются.

Женщина поспешила на посадку и уже на борту узнала от стюардессы, что самолет направляется на Ямайку. «По выражению ее лица я поняла, что она не шутит», — вспомнила пассажирка.

Поскольку Эллис-Хебард въехала в другую страну без паспорта, она не могла покинуть самолет. Летный состав провел с ней несколько часов в ожидании вылета обратно в Филадельфию. Там женщине предоставили ваучер на 600 долларов и вернули ее первоначальный билет. Кроме того, авиакомпания принесла извинения путешественнице за неудобства.

Ранее турист из США, пытавшийся найти более выгодный билет в Австралию, перепутал Сидней с одноименным городом в американском штате Монтана, и сорвал свой отпуск. Осознав ошибку, Бернетт попытался исправить ситуацию и сообщил о конфузе сотруднику на стойке авиакомпании American Airlines.