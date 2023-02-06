Пытавшийся сэкономить на авиабилете мужчина перепутал континенты

Турист перепутал города и вместо Сиднея в Австралии прилетел в американский штат Монтана

Турист из США, пытавшийся найти более выгодный билет в Австралию, перепутал Сидней с одноименным городом в американском штате Монтана, и сорвал свой отпуск. Об этом пишет Lad Bible.

Житель Нью-Йорка Кингсли Бернетт (Kingsley Burnett) планировал отдохнуть на пляжах австралийского Сиднея. Как рассказал мужчина в интервью местному телеканалу, он хотел сэкономить на перелете, поэтому вместо пункта назначения сосредоточился на поиске более выгодных условий. Путаницу внесла и схожесть аббревиатур аэропортов: Сидней, Австралия — SYD, и Сидней, штат Монтана — SDY.

«Я увидел вершину горы, покрытую белым снегом. В тот момент я понял, что у меня проблемы», — так описал свои эмоции американец, который вместо австралийского континента улетел в другую часть страны.

Осознав ошибку, Бернетт попытался исправить ситуацию и сообщил о конфузе сотруднику на стойке авиакомпании American Airlines. Вариантов успеть в Австралию к определенной дате не оказалось, поэтому, переночевав в местном отеле, турист полетел обратно в Нью-Йорк.

Ранее в декабре 2022 года туристка, решившая навестить семью в соседнем городе Мексики, оказалась в США из-за ошибки работников авиакомпании. Так, во время проверки посадочного талона девушку направили в другую очередь, а в самолете никто из бортпроводников не стал вникать в ситуацию.