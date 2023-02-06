Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:40, 6 февраля 2023Путешествия

Пытавшийся сэкономить на авиабилете мужчина перепутал континенты

Турист перепутал города и вместо Сиднея в Австралии прилетел в американский штат Монтана

Фото: Thuy / Unsplash

Турист из США, пытавшийся найти более выгодный билет в Австралию, перепутал Сидней с одноименным городом в американском штате Монтана, и сорвал свой отпуск. Об этом пишет Lad Bible.

Житель Нью-Йорка Кингсли Бернетт (Kingsley Burnett) планировал отдохнуть на пляжах австралийского Сиднея. Как рассказал мужчина в интервью местному телеканалу, он хотел сэкономить на перелете, поэтому вместо пункта назначения сосредоточился на поиске более выгодных условий. Путаницу внесла и схожесть аббревиатур аэропортов: Сидней, Австралия — SYD, и Сидней, штат Монтана — SDY.

«Я увидел вершину горы, покрытую белым снегом. В тот момент я понял, что у меня проблемы», — так описал свои эмоции американец, который вместо австралийского континента улетел в другую часть страны.

Материалы по теме:
Азартные игры и обилие алкоголя. Россиянин отправился в «город грехов» Лас-Вегас и ощутил на себе его пагубное влияние
Азартные игры и обилие алкоголя.Россиянин отправился в «город грехов» Лас-Вегас и ощутил на себе его пагубное влияние
5 февраля 2022
«Не нравится мне все это!» Россиянин побывал в Нью-Йорке и увидел, как русские выживают в США и обманывают систему
«Не нравится мне все это!»Россиянин побывал в Нью-Йорке и увидел, как русские выживают в США и обманывают систему
15 августа 2021

Осознав ошибку, Бернетт попытался исправить ситуацию и сообщил о конфузе сотруднику на стойке авиакомпании American Airlines. Вариантов успеть в Австралию к определенной дате не оказалось, поэтому, переночевав в местном отеле, турист полетел обратно в Нью-Йорк.

Ранее в декабре 2022 года туристка, решившая навестить семью в соседнем городе Мексики, оказалась в США из-за ошибки работников авиакомпании. Так, во время проверки посадочного талона девушку направили в другую очередь, а в самолете никто из бортпроводников не стал вникать в ситуацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1121
Новые дома в Москве предложили оснащать зарядками для электрокаров
Футбольная команда оказалась под завалами из-за землетрясения в Турции
Норвегия вызвалась платить Украине по 1,5 миллиарда евро в год
Обстановка у посольства Турции в Москве попала на видео
Гарри Стайлс появился на «Грэмми» в наряде с декольте на голое тело
Бена Аффлека высмеяли за выражение лица на «Грэмми»
Пытавшийся сэкономить на авиабилете мужчина перепутал континенты
Россияне не стали отменять туры в Турцию из-за землетрясения
В работе «Яндекса» произошел сбой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.