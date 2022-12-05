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18:34, 5 декабря 2022Путешествия

Туристка села в самолет и оказалась за 4,5 тысячи километров от нужной страны

Летевшая в Мексику туристка оказалась в США из-за ошибки сотрудников авиакомпании Volaris

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Туристка, летевшая из одного мексиканского города в другой, оказалась за 4,5 тысячи километров от нужной страны из-за ошибки работников авиакомпании Volaris. Своей историей девушка поделилась в TikTok, на нее обратил внимание британский таблоид The Sun.

Мари-Хосе Гамбоа (Marijose Gamboa) отметила, что собиралась лететь к семье в Тустла-Гутьеррес из Гвадалахары. Во время проверки посадочного талона сотрудники перевозчика сообщили туристке, что она стоит не в той очереди, поэтому направили ее в другую. Когда пассажирка села в самолет, она обнаружила, что ее место уже занято. По словам девушки, ее смутила эта ситуация, однако члены экипажа не стали в этом разбираться, а просто пересадили ее на другое кресло.

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Спустя три часа полета бортпроводники попросили пассажиров заполнить таможенную декларацию на английском языке. Девушка была очень растеряна, так как не понимала, что происходит. Сидевший неподалеку мужчина понял ошибку авиакомпании и решил сообщить о ней туристке. Только в этот момент Гамбоа осознала, что направляется не в Мексику, а в расположенный на северо-западе США Сиэтл.

В итоге путешественница доложила о путанице бортпроводникам. Члены летного экипажа смогли связаться с родственниками девушки и рассказать им о случившемся. Авиакомпания также оплатила обратный перелет туристки в Мексику, где она наконец воссоединилась с семьей.

Ранее в ноябре стало известно, что туристическое агентство якобы случайно отправило российских туристов в турецкий Мардин вместо столицы испанской столицы Мадрида. Сообщалось, что россияне направлялись в столицу Испании через Стамбул. Ошибку туроператора они поняли, когда приехали в аэропорт другого турецкого города. Позже эксперты назвали эту информацию фейком.

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Фариза Бацазова
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