Туристка села в самолет и оказалась за 4,5 тысячи километров от нужной страны

Летевшая в Мексику туристка оказалась в США из-за ошибки сотрудников авиакомпании Volaris

Туристка, летевшая из одного мексиканского города в другой, оказалась за 4,5 тысячи километров от нужной страны из-за ошибки работников авиакомпании Volaris. Своей историей девушка поделилась в TikTok, на нее обратил внимание британский таблоид The Sun.

Мари-Хосе Гамбоа (Marijose Gamboa) отметила, что собиралась лететь к семье в Тустла-Гутьеррес из Гвадалахары. Во время проверки посадочного талона сотрудники перевозчика сообщили туристке, что она стоит не в той очереди, поэтому направили ее в другую. Когда пассажирка села в самолет, она обнаружила, что ее место уже занято. По словам девушки, ее смутила эта ситуация, однако члены экипажа не стали в этом разбираться, а просто пересадили ее на другое кресло.

Спустя три часа полета бортпроводники попросили пассажиров заполнить таможенную декларацию на английском языке. Девушка была очень растеряна, так как не понимала, что происходит. Сидевший неподалеку мужчина понял ошибку авиакомпании и решил сообщить о ней туристке. Только в этот момент Гамбоа осознала, что направляется не в Мексику, а в расположенный на северо-западе США Сиэтл.

В итоге путешественница доложила о путанице бортпроводникам. Члены летного экипажа смогли связаться с родственниками девушки и рассказать им о случившемся. Авиакомпания также оплатила обратный перелет туристки в Мексику, где она наконец воссоединилась с семьей.

Ранее в ноябре стало известно, что туристическое агентство якобы случайно отправило российских туристов в турецкий Мардин вместо столицы испанской столицы Мадрида. Сообщалось, что россияне направлялись в столицу Испании через Стамбул. Ошибку туроператора они поняли, когда приехали в аэропорт другого турецкого города. Позже эксперты назвали эту информацию фейком.