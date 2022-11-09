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15:40, 9 ноября 2022Путешествия

Информацию о случайно улетевших в Турцию вместо Испании россиянах назвали фейком

Вице-президент АТА назвал информацию об улетевших в Мардин вместо Мадрида россиянах фейком

Фото: Unsplash

Информацию о россиянах, случайно улетевших в турецкий Мардин вместо испанского Мадрида, назвали фейком. Об этом РИА Новости сообщил вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Эксперт назвал подобную ситуацию невозможной. По его словам, мэр Мардина решил таким образом «пропиариться». «Он вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий», — добавил Мкртчян.

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Специалист также напомнил, что прямых рейсов в Испанию нет, а билеты туда стоят в три раза дороже, чем в Турцию. «В Испанию также невозможно попасть без визы, — заявил вице-президент АТА. — А чтобы ее сделать, нужен не один месяц».

Более того, Мкртчян подчеркнул, что Мардин — совершенно не туристическое место. Поэтому, по мнению эксперта, он вряд ли мог понравиться туристам, которые собирались отправиться в Мадрид.

Ранее в ноябре стало известно, что туристическое агентство якобы случайно отправило российских туристов в турецкий Мардин вместо столицы испанской столицы — Мадрида. Сообщалось, что россияне направлялись в столицу Испании через Стамбул. Ошибку туроператора они поняли, когда приехали в аэропорт другого турецкого города, расположенного на юго-востоке страны.

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Фариза Бацазова
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