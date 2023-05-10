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08:43, 11 мая 2023Мир

Telegram удалил сообщение с критикой властей Бразилии после требования суда

Telegram удалил пост с критикой законопроекта о фейках в Бразилии после требования суда

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Мессенджер Telegram удалил из своего официального бразильского канала пост с критикой законопроекта о фейках в интернете. Об этом сообщает порта G1.

Такое решение было принято после требования суда в Бразилии под угрозой штрафа и блокировки платформы на 72 часа. Опубликованные сообщения в суде расценили как «вопиющую и незаконную дезинформацию». Пользователям было разослано сообщение с опровержением содержащей критику публикации.

Ранее в канале появилась информация о том, что мессенджер может прекратить предоставлять услуги в Бразилии в случае принятия законопроекта о борьбе с фейковыми новостями. Он позволяет властям заставить приложения удалять факты или мнения, если их сочтут «неприемлемыми».

В апреле бразильский суд приостановил работу Telegram на территории страны из-за того, что мессенджер не передал местной полиции полные данные администраторов и участников местных неонацистских групп и каналов. По данным G1, мессенджер действительно поделился некоторыми сведениями, но они не включали, например, интересующие следствие номера телефонов. Позднее блокировка была отменена.

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Марина Совина
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