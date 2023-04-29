Суд в Бразилии отменил блокировку Telegram

G1: суд в Бразилии отменил блокировку мессенджера Telegram

Суд в Бразилии принял решение отменить блокировку Telegram. Об этом сообщает портал G1.

Судья Флавий Лукас назвал решение о блокировке мессенджера неразумным, поскольку оно «нарушает свободу коммуникации широкого круга лиц, не связанных с расследуемыми фактами».

При этом судья решил оставить в силе ежедневный штраф в размере 1 миллиона реалов (более 200 тысяч долларов) за непредоставление запрошенной следственными органами информации.

Ранее бразильский суд приостановил работу Telegram на территории страны из-за того, что мессенджер не передал местной полиции полные данные администраторов и участников местных неонацистских групп и каналов. По данным G1, мессенджер действительно поделился некоторыми сведениями, но они не включали, например, интересующие следствие номера телефонов.