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23:40, 29 апреля 2023Интернет и СМИ

Суд в Бразилии отменил блокировку Telegram

G1: суд в Бразилии отменил блокировку мессенджера Telegram

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Суд в Бразилии принял решение отменить блокировку Telegram. Об этом сообщает портал G1.

Судья Флавий Лукас назвал решение о блокировке мессенджера неразумным, поскольку оно «нарушает свободу коммуникации широкого круга лиц, не связанных с расследуемыми фактами».

При этом судья решил оставить в силе ежедневный штраф в размере 1 миллиона реалов (более 200 тысяч долларов) за непредоставление запрошенной следственными органами информации.

Ранее бразильский суд приостановил работу Telegram на территории страны из-за того, что мессенджер не передал местной полиции полные данные администраторов и участников местных неонацистских групп и каналов. По данным G1, мессенджер действительно поделился некоторыми сведениями, но они не включали, например, интересующие следствие номера телефонов.

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Марина Совина
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