В Бразилии приостановили работу Telegram из-за неонацистов

G1: бразильский суд приостановил работу Telegram на территории страны

Бразильский суд приостановил работу Telegram на территории страны из-за того, что мессенджер не передал местной полиции полные данные администраторов и участников местных неонацистских групп и каналов. Как уточняет издание G1, Telegram действительно поделился некоторыми сведениями, но они не включали, например, интересующие следствие номера телефонов.

В связи с этим суд обязал провайдеров и магазины приложений немедленно ограничить доступ к Telegram. Разведывательное управление Федеральной полиции Бразилии уточняет, что вскоре письма с этим требованием получат ключевые операторы связи, а также корпорации Google и Apple.

Помимо приостановки работы мессенджера, суд увеличил штраф, наложенный на компанию за неисполнение требований правосудия. Теперь вместо 100 тысяч бразильских реалов (1,63 миллиона рублей) в день Telegram будет выплачивать по миллиону (16,3 миллиона).

Причиной претензий судебных органов к Telegram стало вооруженное нападение 16-летнего ученика на две школы в городе Аракрус (штат Эспириту-Санту) в ноябре 2022 года. Тогда погибли три человека, еще 11 получили ранения. В ходе следствия выяснилось, что нападавший состоял в нескольких Telegram-каналах антисемитской направленности.

Ранее, в марте 2022 года, бразильский суд уже блокировал Telegram. Тогда поводом стало якобы невнимание со стороны администрации мессенджера к волне дезинформации, которая распространялась с его помощью в Бразилии. Спустя несколько дней стороны сумели прийти к соглашению и блокировка была снята.