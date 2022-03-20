Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Верховный суд Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram

Судья Верховного суда Бразилии Мораес отозвал решение о блокировке Telegram

Фото: Fabian Sommer / Reuters

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри Мораес отозвал решение о блокировке в стране Telegram. Мессенджер продолжит работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Отмечается, что причиной отзыва решения стало исполнение мессенджером требований суда. Накануне бразильский суд дал Telegram 24 часа на то, чтобы назначить официального представителя в Бразилии и информировать суд о мерах борьбы с дезинформацией и распространением фейковых новостей.

18 марта стало известно, что Бразилия заблокирует приложение Telegram по запросу полиции. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что его заблокировали в стране из-за проблемы пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны заявили о разгроме нацбатальона «Донбасс»
Россияне стали чаще читать любовные романы
На Украине раскрыли число эвакуированных по гумкоридорам
Верховный суд Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram
Диетолог назвала помогающие избавиться от жира на животе продукты
В Минобороны призвали международные гуморганизации помочь жителям Мариуполя
Москвичи вспомнили о престижном жилье в столичных высотках
Глава СК поручил расследовать преступления украинских военных в Донбассе
Корабли НАТО направились в Швецию
Сотрудник букмекерской конторы ограбил фирму на десятки миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.