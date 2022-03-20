Верховный суд Бразилии отозвал решение о блокировке Telegram

Судья Верховного суда Бразилии Мораес отозвал решение о блокировке Telegram

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри Мораес отозвал решение о блокировке в стране Telegram. Мессенджер продолжит работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал G1.

Отмечается, что причиной отзыва решения стало исполнение мессенджером требований суда. Накануне бразильский суд дал Telegram 24 часа на то, чтобы назначить официального представителя в Бразилии и информировать суд о мерах борьбы с дезинформацией и распространением фейковых новостей.

18 марта стало известно, что Бразилия заблокирует приложение Telegram по запросу полиции. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что его заблокировали в стране из-за проблемы пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом страны.