Фитнес-блогерша раскрыла пользу временного отказа от тренировок для здоровья

Фитнес-блогерша Эмма Апелль призвала соблюдать баланс между тренировками и обычной жизнью

Фитнес-блогерша Эмма Апелль раскрыла пользу временного отказа от тренировок для психологического здоровья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Спортсменка, известная в соцсетях под никнеймом @livewellwithapell, рассказала, что недавно отправилась в путешествию в Японию. В поездке она приняла решение меньше заниматься спортом, чтобы дать себе возможность восстановиться и получить наслаждение от отпуска. «Я ходила в спортзал всего несколько раз, когда была в отъезде, хотя я планировала не пропускать занятия. Но я чувствовала, что моему разуму нужен перерыв», — объяснила она.

Она отметила, что не ощущала никакой вины перед собой, и призвала подписчиков соблюдать баланс между физическими нагрузками и обычной жизнью. «Перерыв в тренировках — это тоже часть путешествия, и, возможно, это даже то, что вам нужно. Так что будьте добры к себе, слушайте свое тело и живите своей жизнью», — высказалась Апелль.

В сентябре 2022 года фитнес-тренер Даниэль с никнеймом Kale Them With Kindness показала жировые складки на фото и восхитила подписчиков. Вначале девушка продемонстрировала, как выглядит ее фигура при позировании и использовании фотошопа. Она предстала на снимке с выгнутой спиной, стоя у стены в красном топе и черных трусах V-образной формы. При этом было видно, что у нее стройное тело, тонкая талия и плоский живот. Затем она снялась, сидя на стуле с округленной спиной, в результате чего на животе появились неровности.