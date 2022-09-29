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Фитнес-блогерша показала жировые складки на фото и восхитила подписчиков

Фитнес-тренер Даниэль показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила подписчиков

Фото: @kale.themwith.kindness

Фитнес-тренер Даниэль с никнеймом Kale Them With Kindness показала жировые складки на фото и восхитила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале девушка продемонстрировала, как выглядит ее фигура при позировании и использовании фотошопа. Так, она предстала на снимке с выгнутой спиной, стоя у стены в красном топе и черных трусах V-образной формы. При этом видно, что у нее стройное тело, тонкая талия и плоский живот. Затем она снялась, сидя на стуле с округленной спиной, в результате чего на животе появились неровности. «Не сравнивай себя с другими. Быть самим собой — это потрясающе», — написала блогерша.

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В свою очередь подписчики поблагодарили инфлюэнсершу за ее посты. «Ты заставляешь меня чувствовать себя лучше. Спасибо от всего сердца!», «Ты вдохновляешь», «Прекрасна даже без фильтров и ретуши», «Очаровательна в любом виде», — прокомментировали они.

В июле плюс-сайз-модель и основательница собственного бренда пляжной одежды Карина Ирби показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов. Девушка позировала в слитном купальнике с открытыми спиной и ягодицами, демонстрируя свое тело крупным планом. На фото заметны складки и жировые отложения.

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Алина Гостева
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