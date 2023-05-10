Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:56, 10 мая 2023Среда обитания

Названы четыре способа избавиться от ипотечной квартиры

«НДВ»: продать ипотечную квартиру можно, погасив долг в процессе сделки
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Продать ипотечную квартиру россияне могут, погасив долг по кредиту в процессе сделки купли-продажи. Четыре способа избавиться от купленного с использованием заемных средств жилья назвали специалисты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».

Как уточнили специалисты, реализация этого варианта возможна только с согласия банка — его дадут при условии дальнейшего полного погашения ипотеки. «Продавец получает в банке выписку об остатке суммы выплат по кредиту и предоставляет ее покупателю. Заключив договор, покупатель перечисляет в банк, у которого квартира находится в залоге, средства на погашение ипотеки и остаток суммы стоимости квартиры. После регистрации перехода права собственности и получения банком денежных средств он снимает обременение с квартиры», — пояснили аналитики.

Другой способ — это переоформить ипотеку на нового владельца. Тогда квартира перейдет собственнику с кредитными обязательствами и обременением, уточнили эксперты. В этом случае сделка состоится после того, как банк проверит финансовое состояние покупателя-заемщика. «Кредитная организация в данном случае является стороной сделки, а продавец получает деньги за реализованную квартиру в размере разницы между ее стоимостью и остатком долга по ипотеке», — рассказали специалисты.

Материалы по теме:
Россияне массово скупают кладовки в Москве. Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
Россияне массово скупают кладовки в Москве.Как необычная недвижимость приносит им миллионы?
6 апреля 2023
«Открываешь окно и теряешь рассудок» Россияне скупают квартиры в небоскребах, а потом спешно их продают. Что их пугает?
«Открываешь окно и теряешь рассудок»Россияне скупают квартиры в небоскребах, а потом спешно их продают. Что их пугает?
19 апреля 2023

Третий способ — это продажа квартиры банком. Для этого финансовой организации нужно получить решение суда, в котором сказано о задолженности и просроченных выплатах заемщика. Такую недвижимость продают на торгах, а полученная от сделки сумма идет на погашение долга по ипотеке. «Если по итогам расчетов у банка остаются свободные средства, то он перечисляет их на счет клиента-заемщика», — добавили в «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Наконец, самый простой способ продать ипотечную квартиру — выплатить полностью кредит перед сделкой. Заемщик может сделать это как за счет собственных средств, так и за счет средств покупателя. Согласие банка на проведение такой сделки не требуется, продавцу необходимо лишь уведомить организацию о досрочном погашении долга.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Дроны ВСУ атаковали приграничные российские регионы
В Германии возмутились появлением Шредера на приеме в посольстве России
Беспилотники сдетонировали над частным сектором в Белгородской области
В НАТО призвали подготовиться к возможному конфликту
В Днепропетровской области заявили о повреждении газопровода
Врио премьера Финляндии Марин сообщила о разводе с мужем
В Грузии прошел митинг против возобновления прямого авиасообщения с Россией
Написавшую книгу о скорби после смерти мужа вдову заподозрили в его убийстве
Стало известно об обнаружении обломков сбитого под Калугой беспилотника
Убивший собутыльника россиянин попытался сбежать из отдела полиции и сломал ногу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.