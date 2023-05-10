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13:05, 10 мая 2023Россия

В Петербурге трехлетний ребенок отравился жидкостью для розжига в парке

В Петербурге трехлетний ребенок отравился жидкостью для розжига в Полежаевском парке

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

В Красносельском районе Санкт-Петербурга трехлетний мальчик отравился жидкостью для розжига. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел вечером 9 мая в Полежаевском парке. Источник издания рассказал, что ребенок выпил жидкость для розжига во время пикника — после этого его доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова с признаками отравления токсическим веществом.

Мальчик находится в состоянии средней степени тяжести, врачи диагностировали у него химическое отравление третьей степени. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге годовалый младенец попал в больницу с токсическим отравлением. Родители ребенка заявили, что он отравился жидкостью для вейпа, которую облизал с поверхности.

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Варвара Родикова
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