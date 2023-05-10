Пентагон назвал сроки запуска спутников для слежения за гиперзвуковым оружием

США решили запустить спутники для слежения за гиперзвуковым оружием в 2023 году

В этом году США запустят на орбиту спутники, предназначенные для наблюдения за гиперзвуковым оружием. Об этом сообщил директор Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Соединенных Штатов вице-адмирал Джон Хилл. Его слова приводит ТАСС.

Отмечается, что Агентство по противоракетной обороне совместно с космическими силами разрабатывает датчик отслеживания гиперзвукового оружия и баллистических ракет в космосе (группировка спутников Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor — HBTSS). Уже в этом году HBTSS начнет работу на орбите для демонстрации возможностей слежения и наведения на цели при гиперзвуковых запусках. «HBTSS будет участвовать в летных испытаниях и в сборе данных о реальных угрозах на протяжении 2024 финансового года», — сказал Хилл.

Ранее автор 19FortyFive Дэниэл Гур назвал главные недостатки системы противоракетной обороны Соединенных Штатов. По его словам, ее могут вывести из строя с помощью кибератак.