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15:49, 10 мая 2023Среда обитания

Испания оказалась под угрозой остаться без бассейнов

Reuters: в Испании из-за засухи запретят жителям наполнять бассейны водой

Фото: Enis Yavuz / Unsplash

Многие частные дома в Испании оказались под угрозой остаться без бассейнов из-за сильной засухи. Об этом сообщает Reuters.

Несколько десятилетий назад в Испании был особенно популярен муниципалитет Вакариссес из-за домов с большими садами и бассейнами. Однако на фоне засухи местные власти в скором времени запретят жителям северо-востока Каталонии наполнять резервуары водой. Таким образом испанцев хотят призвать экономить воду.

При этом запрет не будет распространятся на общественные бассейны и отели. «Из-за изменения климата мы наблюдаем все меньше и меньше дождей. Что нам нужно сделать, так это переосмыслить, адаптировать нашу модель к новой реальности», — заявил мэр Вакариссеса Антони Масана.

Ранее организация Красный Крест в Испании зафиксировала в стране рекордную для апреля жару — столбик термометра поднялся до 38,8 градуса Цельсия. Рекордное значение заметили в аэропорту города Кордоба на юге европейской страны 27 апреля.

Нина Ташевская
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