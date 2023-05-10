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07:59, 10 мая 2023Мир

Глава МВД Турции упрекнул США в попытке вмешаться в выборы

Глава МВД Турции Сойлу упрекнул США в попытках вмешаться в выборы с помощью СМИ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что целью манипуляций западной прессы в отношении предстоящих выборов в Турции является реализация плана США. Его слова приводит газета Yeni Akit.

При этом, по словам Сойлу, план Соединенных Штатов активно усиливается. Министр убежден, что Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года. По его мнению, действующий президент Турции Тайип Эрдоган ликвидировал все эти проникновения Запада. «Теперь Запад начал выдвигать свое видение. С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность. Они это видят. Нет таких выборов, которые посол США не хотел бы контролировать», — говорит Сойлу.

По мнению министра, США уже 104 года пытаются отомстить Турции за то, что она не приняла американский мандат. «Все обо всем знают», — подытожил он.

Ранее Сулейман Сойлу заявил, что в Турции стали по-другому относиться к заявлениям президента США и больше не обращают на них внимания.

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Екатерина Подвигина
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