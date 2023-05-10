Беременную зайчиху спасли в Новосибирске

Работники авиационного завода в Новосибирске спасли беременную зайчиху от стаи собак

Беременную зайчиху спасли от стаи собак на авиационном заводе имени Чкалова в Новосибирске. Об этом сообщает местный портал Gorsite.

По информации издания, сотрудники поймали раненую самку, которую псы несколько часов гоняли по территории производства. После этого работники передали животное волонтерам «Базы реабилитации животных», которые зашили рану зайчихи и оставили ее в клинике на восстановление.

Известно, что спасенная зайчиха родила трех детенышей, которых отправили в Центр реабилитации диких животных до тех пор, пока их мать будет лечиться в упомянутом учреждении. Впоследствии семью выпустят в лес.

Ранее сообщалось, что жители деревни Малая Михайловка Томской области спасли от истощения енотовидную собаку. Животное весило 2,2 килограмма вместо положенных 3,5-4 килограммов.