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12:46, 10 мая 2023Мир

В США заявили о готовности поставить Киеву «Железный купол»

США готовы предоставить Украине одну батарею системы ПРО «Железный купол» по запросу

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

США в состоянии предоставить Украине одну батарею системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», заявил глава Командования космической и противоракетной обороны сухопутных войск США (USASMDC) генерал-лейтенант Дэниел Карблер, выступая перед сенаторами. Трансляция опубликована на YouTube.

По его словам, в распоряжении сухопутных сил есть две батареи. На одну из них сейчас монтируется новое оборудование, но другая готова «для развертывания в случае поступления запроса».

Вопрос об усилении украинской противоракетной системы поднял независимый сенатор Ангус Кинг, напомнивший, что Вашингтон ежегодно оказывает финансовую помощь для развития возможностей «Железного купола» Израилю. До сих пор именно он рассматривался как приоритетный получатель таких поставок, указывает Telegram-канал «Сезон хамсинов».

Карблер ответил, что США готовы поставить одну батарею ПРО и Киеву, если такой запрос возникнет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в феврале допускал возможность передачи Киеву системы ПРО «Железный купол». Однако после этого тема поставок не поднималась.

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Виктория Кондратьева
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