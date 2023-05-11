Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:19, 11 мая 2023Путешествия

Отдохнувший в Архызе россиянин назвал курорт совершенно колхозным

Читатель «Тинькофф журнала» назвал Архыз совершенно колхозным курортом

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российский турист, отдохнувший в Архызе, перечислил главные разочарования от поездки, назвав курорт совершенно колхозным. Его рассказ публикует «Тинькофф журнал».

По словам мужчины, он давно катается на сноуборде и побывал на всех главных горнолыжных курортах России: Красной Поляне, Эльбрусе, Шерегеше и Хибинах. «Архыз оставался неохваченным. Решил это исправить и поехал туда вместе с супругой в новогодние каникулы. Купились на красивые фото в соцсетях. Как выяснилось позже, курорт выглядит совсем иначе, а удачные снимки можно сделать только с определенных немногочисленных ракурсов», — рассказал читатель журнала.

Основным недостатком Архыза россиянин назвал отсутствие инфраструктуры, «особой атмосферы и классных тусовок». «На горнолыжные курорты ездят не только ради катания, но и чтобы пожить в красивом шале, потанцевать под хорошую музыку, насладиться видами», — отметил турист.

Материалы по теме:
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января 2022
Готовьте сани. Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
Готовьте сани.Где в России отдыхать зимой и сколько это будет стоить?
7 октября 2022

Парень признался, что они с женой ехали за «зимней сказкой», однако оказались совершенно не готовы к тому, что попадут «на русский юг образца 90-х годов». «Здесь построили современный подъемник и сделали трассы, но все подножие склона усыпано шашлычными, сувенирными лавками и детскими аттракционами. Получился совершенно колхозный курорт, — высказался путешественник. — Совершенно не тот антураж, что в других горнолыжных местах».

Еще одним минусом курорта турист посчитал недостаточное количество снега и скучные трассы. Любителям внетрассового катания, по мнению автора публикации, здесь делать нечего. «Больше мы в Архыз ни ногой. Во всяком случае в ближайшие пять лет. Курорт развивается, и, возможно, со временем что-то изменится, но сейчас не рекомендую это место никому», — заключил он.

Ранее российская туристка посетила Дагестан и рассказала о главных разочарованиях от путешествия. Девушка отметила, что больше всего ее расстроили «отвратные» гостиницы в горах, где часто отключают воду, непродуманные экскурсии и скучный гид. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области
Стало известно об уничтожении двух украинских снайперов в Артемовске
В московском лесопарке неизвестные развесили на деревьях черепа животных
В зону СВО отправилось одно из самых боеспособных подразделений Росгвардии
Беспилотные автомобили собрали гигантское количество данных
Поставщики Wildberries обвинили маркетплейс в краже денег
Отдохнувший в Архызе россиянин назвал курорт совершенно колхозным
В ЕС захотели установить первые в мире правила для искусственного интеллекта
В Роспотребнадзоре прокомментировали появление в Москве роя насекомых
Карл III поругался с женой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.