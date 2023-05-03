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15:02, 3 мая 2023Путешествия

Россиянка посетила Дагестан и пожаловалась на «острова и горы мусора»

Читательница «Тинькофф журнала» пожаловалась на гостиницы и «горы мусора» в Дагестане

Фото: Unsplash

Российская туристка посетила Дагестан и перечислила главные разочарования от отдыха, описав регион словами «острова и горы мусора». Ее рассказ публикует «Тинькофф журнал».

По словам соотечественницы, в Дагестан она отправилась с мужем в рамках авторского тура на четыре дня за 90 тысяч рублей. В путевку входил перелет, проживание и питание по системе «все включено».

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Россиянка отметила, что больше всего ее расстроили «отвратные» гостиницы в горах, где часто отключают воду, непродуманные экскурсии и скучный гид. «Не понравилось ничего: постоянно срывающаяся программа тура из-за погоды (неужели трудно продумать запасные варианты) и гид, который тупо водил, но ничего не рассказал», — пожаловалась читательница онлайн-журнала.

Кроме того, она возмутилась «псевдо-гостеприимными» местными жителями, пытающимися нажиться на отдыхающих и грязью в городах и около туристических достопримечательностей. «Горы-горы-горы мусора везде! Просто убивают заваленные мусором обочины, острова из мусора на водохранилище и так далее. Невероятно, как можно настолько загадить место, в котором ты живешь», — возмутилась девушка.

Ранее другая российская туристка побывала вместе с мужем и детьми в Дагестане и пожаловалась на ограничения, с которыми ей пришлось столкнуться на отдыхе из-за начавшегося в республике священного поста Рамадан. Так, соотечественники не могли заказать алкоголь в ресторанах, а также посетить знаменитый магазин при коньячном заводе в Кизляре.

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Валентина Процкова
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