Российский полицейский стал фигурантом дела за подмену героина на песок

СКР возбудил дело против полицейского из Астрахани за подмену 10 кг героина на песок

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего начальника тылового подразделения Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте, подозреваемого в подмене 10 килограммов героина, хранящегося в качестве вещественного доказательства, на песок. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Расследование ведется по статье 229 УК РФ («Хищение наркотических средств в особо крупном размере»).

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2012 года полицейский и неустановленные лица воспользовались ключом от входной двери комнаты хранения вещественных доказательств полицейского подразделения и проникли внутрь. Там они похитили 10 килограммов героина, оставив вместо него песок.

После выхода на пенсию бывший начальник тыла попытался продать наркотик и был задержан правоохранителями.

Подмена вскрылась в апреле, после чего во всем отделе полиции назначили внеплановую инвентаризацию вещественных доказательств.

Крупную партию героина изъяли в 2013 году и отправили в камеру хранения улик отдела транспортной полиции. До 2015 года заподозренный в преступлении подполковник занимал должность начальника тыла и имел доступ в камеру хранения. В ноябре 2022 года он уволился со службы по выслуге лет после четверти века службы в правоохранительных органах.

В управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу сообщили «Ленте.ру», что при подтверждении вины он будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.