Россиянам назвали самые бюджетные страны для отдыха

АТОР назвал Таиланд, Армению и Азербайджан лучшими странами для бюджетного отдыха россиян

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили список стран, где россияне могут отдохнуть без серьезного ущерба для своего бюджета. В него вошли Таиланд, Армения, Азербайджан, Вьетнам и Южная Корея, пишет РИА Новости.

Эксперты ассоциации ссылаются на результаты исследования компании Cotswold Outdoor, в котором специалисты учитывали количество хостелов, бесплатных достопримечательностей и цены на еду в магазинах. По подсчетов аналитиков, отдохнуть четыре дня и три ночи в столицах пяти стран можно, потратив от 30 до 90 долларов. Этих денег хватит на проживание в хостеле и десять поездок на общественном транспорте. В расчет не идет стоимость перелета и расходы на питание.

Так, в столице Армении, Ереване туристу понадобится 44,5 доллара, стандартный набор продуктов на день здесь стоит 13 долларов. В Баку также можно сэкономить. Минимальный тариф в одном из 183 хостелов здесь составляет девять долларов за ночь, питание — от 12 долларов.

Замыкает тройку лидеров среди доступных для самостоятельных туристов городов столица Таиланда. Там в хостеле можно остановиться минимум за 17 долларов. Питание обойдется от 17 долларов в день.

Ранее сообщалось, что россиянам стали почти в семь раз реже выдавать шенгенские визы в сравнении с долей отказов в 2019 году.