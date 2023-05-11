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14:33, 11 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили сотни солдат ВСУ на донецком направлении

В Минобороны России заявили, что на донецком направлении были уничтожены до 230 бойцов ВСУ

Фото: РИА Новости

На донецком направлении были уничтожены сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, в этом районе боевых действий российские военные уничтожили до 230 солдат противника.

Кроме живой силы, ВСУ на этом направлении потеряли и несколько единиц военной техники — шесть автомобилей, одну гаубицу Д-30 и произведенная в США радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

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Столь значительные потери украинских войск на этом направлении связаны с продолжающимися ожесточенными боями за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

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Марк Леонов
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