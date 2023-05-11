Российские военные уничтожили сотни солдат ВСУ на донецком направлении
На донецком направлении были уничтожены сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По сообщению Конашенкова, в этом районе боевых действий российские военные уничтожили до 230 солдат противника.
Кроме живой силы, ВСУ на этом направлении потеряли и несколько единиц военной техники — шесть автомобилей, одну гаубицу Д-30 и произведенная в США радиолокационную станцию AN/TPQ-50.
Столь значительные потери украинских войск на этом направлении связаны с продолжающимися ожесточенными боями за Артемовск (украинское название — Бахмут).
Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.