В Минобороны России заявили, что на донецком направлении были уничтожены до 230 бойцов ВСУ

На донецком направлении были уничтожены сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, в этом районе боевых действий российские военные уничтожили до 230 солдат противника.

Кроме живой силы, ВСУ на этом направлении потеряли и несколько единиц военной техники — шесть автомобилей, одну гаубицу Д-30 и произведенная в США радиолокационную станцию AN/TPQ-50.

Столь значительные потери украинских войск на этом направлении связаны с продолжающимися ожесточенными боями за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.