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14:32, 11 мая 2023Интернет и СМИ

В Тюменской области опровергли информацию о нехватке донорской крови

Депздрав Тюменской области опроверг информацию о нехватке донорской крови

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Департамент здравоохранения Тюменской области опроверг информацию о нехватке донорской крови в регионе.

В соцсетях 10 мая появились сообщения о том, что пострадавшему при пожарах в Тюменской области нужна донорская кровь.

В публикациях говорится, что родственники 25-летнего Виктора Александрова, помогавшего тушить пожар, надвигающийся на село Тандашково Нижнетавдинского района, просят добровольцев сдать кровь, так как мужчине срочно необходимо переливание. Уточняется, что у него 74 процента ожогов тела. По данным родных, Александров находится в ОКБ №1 в очень тяжелом состоянии. Врачи погрузили пострадавшего в медикаментозный сон и подключили к аппарату ИВЛ.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что в регионе сформирован достаточный запас компонентов крови, необходимый для оказания помощи пациентам. «В социальных сетях и мессенджерах распространяется некорректная информация о нехватке крови и ее компонентов», — говорится в сообщении ведомства.

Депздрав также привел комментарий главного врача Областной станции переливания крови Александра Гаврилей. Он также подтвердил информацию о достаточном запасе донорской крови. «Есть достаточный запас компонентов крови, необходимый для оказания медицинской помощи пациентам, в том числе пострадавшим от пожаров. Запас компонентов крови регулярно пополняется», — добавил он.

Власти региона отметили, что граждане, желающие сдать кровь, могут сделать это в плановом порядке.

Информация о нехватке донорской крови в Тюменской области не получила широкого распространения в СМИ. Отдельные сообщения с просьбой оказать помощь пострадавшим появились в соцсетях. Ряд СМИ сообщил о достаточном запасе крови в областной станции переливания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Варвара Кошечкина
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