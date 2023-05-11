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10:21, 11 мая 2023Ценности

Популярная российская блогерша Дукалис снялась в прозрачном боди без белья

Российская блогерша Ксения Дукалис снялась в прозрачном боди Gucci без нижнего белья

Фото: @kdukalis

Популярная российская блогерша Ксения Дукалис поделилась снимками в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Знаменитость снялась в отеле Soho Grand Hotel в прозрачном боди итальянского бренда Gucci и юбке бежевого цвета с блестящими пайетками, отказавшись при этом от нижнего белья. Инфлюэнсер позировала перед фотографом с распущенными кудрявыми волосами. Из аксессуаров на ней были несколько колец и два золотых браслета.

Подписчики восхитились внешним видом Дукалис в комментариях под публикацией. «Красотка», «Что ты творишь», «Огонь», «Ксюша, ты супер», «Просто вау», «Красивая», — высказывались многочисленные поклонники.

В августе Ксения Дукалис вышла замуж и поделилась эмоциями с аудиторией. «Так, у меня сегодня свадьба. Я только проснулась. (...) Переживаний не так много, как могло бы быть», — высказалась она в соцсетях.

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Карина Черных
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