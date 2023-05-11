Курс евро упал ниже 83 рублей

Курс евро на Мосбирже упал ниже 83 рублей впервые с 3 апреля

Курс евро на Московской бирже впервые с 3 апреля упал ниже 83 рублей, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:15 (мск) евро торговался по 82,93 рубля (минус 0,74 процента), доллар — 75,82 рубля (минус 0,32 процента).

Ранее начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев назвал россиянам подходящий момент для покупки валюты к летнему отпуску. По его словам, основными валютами, которые предпочитают путешественники, остаются доллар и евро, в настоящее время их курс выглядит нейтрально.

В конце апреля главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова заявила, что снижение курса доллара и евро после сохранения Центральным банком России ключевой ставки на уровне 7,5 процента было воспринято рынком как сильный сигнал.

