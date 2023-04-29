Описано будущее курса доллара и евро

Экономист Орлова допустила фиксацию доллара на уровне 80 рублей

Снижение курсов доллара и евро после сохранения Центральным банком России ключевой ставки на уровне 7,5 процента было воспринято рынком как сильный сигнал, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. В разговоре с «Лентой.ру» она допустила фиксацию рубля после укрепления.

Центральный банк в принципе не очень существенно изменил риторику и ставку вообще не поменял. На рынке точно не было ожиданий, что ставка может быть повышена. Выглядит так, будто сигнал Центрального банка считывается как достаточно жесткий. Это увеличивает потенциальную привлекательность курса Наталия Орлова главный экономист Альфа банка

«Полторы недели назад был комментарий [помощника президента России] Максима Орешкина, что на фоне текущей низкой инфляции могут быть варианты снижения ставки. Может быть, на рынке было такое ожидание, что Центральный банк должен это учесть. Сегодняшний день говорит о том, что Центральный банк сохраняет свою повестку, свою независимость, и больше сфокусирован на борьбе с инфляцией», — рассказала она.

После заседания курс доллара опустился ниже 80 рублей, евро — ниже 87. Это произошло впервые с начала апреля.

«Я думаю, около 80 [рублей за доллар] мы должны сейчас заякориться. Это на пару месяцев — май-июнь, потому что пока цены на нефть при нынешней ситуации выглядят достаточно комфортными. С другой стороны, санкционные риски полностью не ушли из повестки дня, поэтому общий контекст не сильно предсказуем», — сказала она, добавив, что ситуация с евро будет аналогичной американской валюте.

28 апреля Центральный банк в пятый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента. До этого показатель снижался на шести заседаниях подряд.

Регулятор также улучшил прогноз по уровню инфляции по итогам года до 4,5-6,5 процента (ранее 5-7 процента — прим. «Ленты.ру») со снижением до 4 процентов в 2023-м. При этом Банк России по-прежнему готов на ближайших заседаниях оценивать целесообразность повышения ключевой ставки. Также изменен прогноз по росту экономики — 0,5-2 процента в 2023 году и 0,5-2,5 процента в 2024-м.