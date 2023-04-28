Курс доллара упал ниже 80 рублей
Днем 28 апреля курс доллара на Мосбирже упал ниже 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13:59 по московскому времени, американская валюта опустилась до 79,78 рубля, потеряв 1,9 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов. Курс евро снизился до 87,6 рубля (минус 2,36 процента).
Доллар и евро дешевеют на протяжении всей торговой сессии, однако негативная динамика усилилась после публикации итогов заседания ЦБ в 13:30. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента.
На фоне отсутствия явных стимулов и предсказуемого решения ЦБ резкое укрепление рубля может объясняться действиями одного или нескольких крупных игроков. В частности, крупные экспортеры могли резко увеличить объемы продажи валюты в конце налогового периода.
При этом в начале апреля иностранные валюты обновили годовые максимумы: 7 апреля доллар подорожал до 83,4 рубля, а евро — до 91,2 рубля.