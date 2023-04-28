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14:02, 28 апреля 2023Экономика

Курс доллара упал ниже 80 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 80 рублей после сохранения ключевой ставки ЦБ
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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Днем 28 апреля курс доллара на Мосбирже упал ниже 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:59 по московскому времени, американская валюта опустилась до 79,78 рубля, потеряв 1,9 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов. Курс евро снизился до 87,6 рубля (минус 2,36 процента).

Доллар и евро дешевеют на протяжении всей торговой сессии, однако негативная динамика усилилась после публикации итогов заседания ЦБ в 13:30. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента.

На фоне отсутствия явных стимулов и предсказуемого решения ЦБ резкое укрепление рубля может объясняться действиями одного или нескольких крупных игроков. В частности, крупные экспортеры могли резко увеличить объемы продажи валюты в конце налогового периода.

При этом в начале апреля иностранные валюты обновили годовые максимумы: 7 апреля доллар подорожал до 83,4 рубля, а евро — до 91,2 рубля.

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Софья Ермакова
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