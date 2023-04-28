Курс доллара упал ниже 80 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 80 рублей после сохранения ключевой ставки ЦБ

Днем 28 апреля курс доллара на Мосбирже упал ниже 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:59 по московскому времени, американская валюта опустилась до 79,78 рубля, потеряв 1,9 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия торгов. Курс евро снизился до 87,6 рубля (минус 2,36 процента).

Доллар и евро дешевеют на протяжении всей торговой сессии, однако негативная динамика усилилась после публикации итогов заседания ЦБ в 13:30. Банк России, как и ожидалось, сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента.

На фоне отсутствия явных стимулов и предсказуемого решения ЦБ резкое укрепление рубля может объясняться действиями одного или нескольких крупных игроков. В частности, крупные экспортеры могли резко увеличить объемы продажи валюты в конце налогового периода.

При этом в начале апреля иностранные валюты обновили годовые максимумы: 7 апреля доллар подорожал до 83,4 рубля, а евро — до 91,2 рубля.