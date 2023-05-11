В Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций

Глава «Грузинской мечты» Кобахидзе: санкции против России привели бы к спаду в экономике

Власти Грузии отказались вводить антироссийские санкции из-за негативных последствий для экономики. Об этом заявил глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу IMEDI.

Он пояснил, что в прошлом году в Грузии был экономический рост более 10 процентов, но если бы правительство страны согласилось присоединиться к антироссийским санкциям, то было бы минимум 10-процентное падение. «Введением санкций против России, мы, в действительности, введем санкции против собственной страны и народа», — отметил политик.

При этом, добавил Кобахидзе, такой прогноз не самый пессимистичный, поскольку не исключено, что ВВП мог бы упасть и на 18 процентов.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о нежелании страны вводить санкции в отношении России. По его словам, по-прежнему существует большой риск возможного военного конфликта между странами.