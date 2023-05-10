В Грузии заявили о нежелании вводить санкции против России
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о нежелании республики вводить санкции в отношении России. Так в стране надеются избежать напряжения в отношениях с Москвой, передает ТАСС.
«Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не произошла эскалация отношений», — заявил спикер.
По его словам, республика по-прежнему «находится под большим риском возможного военного конфликта с Россией».
Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний, а также отменил с 15 мая визовый режим для граждан республики.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение провокацией и призвала созвать заседание совбеза, чтобы обсудить введение трехмесячных виз для россиян.