В Грузии заявили о нежелании вводить санкции против России

В парламенте Грузии заявили о нежелании вводить санкции в отношении России

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о нежелании республики вводить санкции в отношении России. Так в стране надеются избежать напряжения в отношениях с Москвой, передает ТАСС.

«Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России исходя из национальных интересов нашего населения, чтобы не произошла эскалация отношений», — заявил спикер.

По его словам, республика по-прежнему «находится под большим риском возможного военного конфликта с Россией».

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний, а также отменил с 15 мая визовый режим для граждан республики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это решение провокацией и призвала созвать заседание совбеза, чтобы обсудить введение трехмесячных виз для россиян.