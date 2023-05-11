Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:50, 11 мая 2023Интернет и СМИ

В России запустили уникальный проект для одной категории молодых россиян

VK совместно со STUDIO 21 запускают проект для поддержки молодых хип-хоп талантов «Форс»

Фото: Unsplash

Креативная платформа «Простор» от VK совместно со STUDIO 21, «VK Музыкой», VK Records и FMT.JETLAG запускают проект для поддержки молодых талантов хип-хоп-индустрии «Форс», сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Участников ждут лекции и мастер-классы от профессионалов музыкального рынка, а финалисты смогут записать собственные хиты и попасть в ротацию STUDIO 21. Помогать и оценивать их творчество будут саунд-продюсер CVPLLV, работавший с такими артистами, как Snoop Dogg, Баста, Тимати, L'One и Элджей, главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик, генеральный продюсер STUDIO 21 Виктор Худошин и другие эксперты музыкальной индустрии.

«Четыре известных саунд-продюсера, среди которых CVPLLV, FRESCO и LDMA, выложат в открытый доступ свои биты. Начинающим хип-хоп-артистам нужно будет записать видеозаявку, в которой они прочитают свои тексты под понравившиеся биты. Отборочный этап «Форса» стартует 10 мая и продлится две недели», — сказано в сообщении.

По итогам отбора 100 лучших попадут в проект и на протяжении четырех недель будут вместе с экспертами учиться выстраивать образ артиста и работать с лейблами, изучат историю и развитие хип-хопа в стране, обсудят съемку клипов и создание музыки. Кроме того, молодые артисты создадут куплеты для казахстанского трио Captown, придумают и запишут на студии треки на новый бит.

Подать заявку на участие в «Форсе» и следить за ходом проекта можно на сайте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украина отложила контрнаступление ВСУ. Почему Зеленский заколебался?
Погибшего при подрыве машины Прилепина водителя наградили орденом
Первая российская авиакомпания запросила разрешение на полеты в Грузию
Россиянам перечислили вечно модные модели джинсов
Стали известны подробности избиения бывшего члена жюри шоу «Танцы со звездами»
В части российского региона отменили введенный из-за пожаров режим ЧС
ВМФ России передали ракетный корвет «Меркурий»
Центробанк предупредил о возможном росте числа случаев угона машин
Наемник ВСУ рассказал о ждущих русских солдат жителях Артемовска
Медведева восхитила фанатов снимками с фотосессии в винтажном стиле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.