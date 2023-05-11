В России запустили уникальный проект для одной категории молодых россиян

VK совместно со STUDIO 21 запускают проект для поддержки молодых хип-хоп талантов «Форс»

Креативная платформа «Простор» от VK совместно со STUDIO 21, «VK Музыкой», VK Records и FMT.JETLAG запускают проект для поддержки молодых талантов хип-хоп-индустрии «Форс», сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Участников ждут лекции и мастер-классы от профессионалов музыкального рынка, а финалисты смогут записать собственные хиты и попасть в ротацию STUDIO 21. Помогать и оценивать их творчество будут саунд-продюсер CVPLLV, работавший с такими артистами, как Snoop Dogg, Баста, Тимати, L'One и Элджей, главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик, генеральный продюсер STUDIO 21 Виктор Худошин и другие эксперты музыкальной индустрии.

«Четыре известных саунд-продюсера, среди которых CVPLLV, FRESCO и LDMA, выложат в открытый доступ свои биты. Начинающим хип-хоп-артистам нужно будет записать видеозаявку, в которой они прочитают свои тексты под понравившиеся биты. Отборочный этап «Форса» стартует 10 мая и продлится две недели», — сказано в сообщении.

По итогам отбора 100 лучших попадут в проект и на протяжении четырех недель будут вместе с экспертами учиться выстраивать образ артиста и работать с лейблами, изучат историю и развитие хип-хопа в стране, обсудят съемку клипов и создание музыки. Кроме того, молодые артисты создадут куплеты для казахстанского трио Captown, придумают и запишут на студии треки на новый бит.

Подать заявку на участие в «Форсе» и следить за ходом проекта можно на сайте.

