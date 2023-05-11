Жильцы высотки в центре Москвы подрались с квартиросъемщиками из-за экскурсий

MK.RU: жильцы высотки на Кудринской площади подрались с квартиросъемщиками из-за экскурсий

Жильцы высотки на Кудринской площади в Пресненском районе в центре Москвы подрались с квартиросъемщиками из-за экскурсий, сообщает MK.RU.

По сведениям издания, конфликт между старожилами дома и квартиросъемщиками, въехавшими сюда пару лет назад, тянется давно, но только 7 мая он перерос в разборку на кулаках.

Жильцы высотки не раз замечали, как в их подъезд приводят людей на экскурсии. Они выяснили, что таким образом зарабатывают арендующие там квартиру молодые люди. Последние, по версии старожил, открыли туристическое агентство, где распродают билеты на поход в высотку на Кудринскую площадь. Стоимость одной экскурсии в исторический подъезд обойдется в 2,5 тысячи рублей. Их соседей такая ситуация не устраивала.

Во время одного из таких мероприятий старожилы вышли на лестничную клетку и стали требовать, чтобы непрошенные гости немедленно покинули их подъезд. Началась драка, на место вызвали сотрудников полиции. Прибывшие оперативники собрали жалобы у обеих конфликтующих сторон.

По факту происшествия организована проверка.

10 мая сообщалось, что жители Екатеринбурга устроили массовую драку после салюта в честь Дня Победы.