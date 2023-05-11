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15:12, 11 мая 2023Мир

В Евросоюзе одобрили передачу замороженных российских активов Украине

Представитель ЕК Виганд: у ЕС есть юридическое заключение для передачи Украине активов РФ

Фото: Hadrian / Shutterstock / Fotodom

У Европейского союза (ЕС) есть юридическое заключение для передачи Украине иммобилизованных российских активов. С таким заявлением выступил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, его цитирует РИА Новости.

«Согласно юридическому заключению, мы можем работать с этими активами, которые были иммобилизованы», — сказал он, добавив, что замороженные средства, в частности активы Центробанка России, пойдут на восстановление украинской инфраструктуры после завершения конфликта.

Виганд также заявил, что в настоящее время заблокированные Евросоюзом активы физлиц и компаний из России оцениваются в 24,1 миллиарда евро. Речь идет об арестованных средствах россиян в рамках санкций в ответ на начало спецоперации на Украине.

4 мая стало известно, что Бельгия использует доходы с замороженных российских активов на сумму 200 миллионов евро для помощи Киеву. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кро.

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Глеб Бажуткин
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