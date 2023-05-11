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13:37, 11 мая 2023Среда обитания

Москвичи стали меньше интересоваться новым жильем

Dataflat: спрос на новостройки в Московском регионе уменьшился на девять процентов

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В апреле 2023 года в Москве и Московской области снизился спрос на новостройки. К выводу о том, что интерес к подобным объектам уменьшился, пришли аналитики Dataflat, сообщает РБК.

За четвертый месяц текущего года в столичном регионе зарегистрировали 11,2 тысячи сделок — на девять процентов меньше, чем в марте. Однако в сравнении с апрелем 2022 года показатель оказался выше на 17 процентов.

Эксперты заметили, что интерес к новостройкам снизился после скачка спроса в марте. В третьем месяце 2023 года было подписано 12,2 тысячи сделок — на 43 процента больше, чем в феврале.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» определили, что в апреле 2023 года среди крупных городов России новостройки больше всего подорожали в Сочи — динамика достигла семи процентов. В Волжском и Грозном зафиксировали подорожание на шесть процентов, а в Махачкале — на пять процентов.

Нина Ташевская
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