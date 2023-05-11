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14:09, 11 мая 2023Бывший СССР

В Литве предложили сажать в тюрьму за поддержку России

В Литве предложили ввести уголовную ответственность за поддержку России

Фото: Sakhorn / Shutterstock / Fotodom

Депутаты Сейма Литвы из фракции партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» предложили сажать в тюрьму за поддержку действий России. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Лица, поддерживающие проведение специальной военной операции и вхождение Крыма в состав России, согласно предложенным поправкам, могут быть наказаны штрафом, арестом или лишением свободы на срок до двух лет.

Если литовский парламент поддержит предложение депутатов, то за поддержку действий Российской Федерации человек сможет понести такую же уголовную ответственность, как за публичное одобрение международных преступлений, «преступлений СССР» или нацистской Германии.

В апреле Сейм Литвы решил обязать граждан сообщать о связях с Россией и Белоруссией. Власти Литвы захотели сделать декларирование обязательным для политиков, должностных лиц, госслужащих, профессиональных военных, судей, руководителей государственных и муниципальных предприятий.

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Алевтина Запольская
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