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15:42, 7 апреля 2023Бывший СССР

Граждан Литвы обяжут сообщать о связях с Россией и Белоруссией

Власти Литвы решили обязать граждан сообщать о связях с Россией и Белоруссией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Сейм Литвы решил обязать граждан сообщать о связях с Россией и Белоруссией, соответствующие поправки зарегистрированы в парламенте страны, передает ТАСС.

«Это должно стать стимулом к отказу от коммерческих связей с Россией и Белоруссией для тех, кто продолжает их поддерживать», — заявил литовский депутат Лауринас Касчюнас.

Власти Литвы хотят сделать декларирование обязательным для политиков, должностных лиц, госслужащих, профессиональных военных, судей, руководителей государственных и муниципальных предприятий.

Ранее сейм Литвы проголосовал за запрет россиянам покупать недвижимость в стране. Запрет распространяется не только на граждан России, но и на компании, созданные или управляемые ими, но не касается тех, кто имеет временный или постоянный вид на жительство в республике, а также тех, кто унаследовал имущество.

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Алевтина Запольская
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