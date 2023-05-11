Москвич сделал масштабный ремонт в квартире и разозлил соседей

Житель района Свиблово в Москве разозлил соседей незаконной перепланировкой

Житель московского района Свиблово сделал масштабный ремонт в своей квартире, чем разозлил соседей. Одного из собственников жилья в подъезде не устроила незаконная перепланировка, и он пожаловался в Мосжилинспекцию, сообщает РИА Новости.

Речь идет о доме на Снежной улице, владелец квартиры в котором объединил жилую комнату и кухню с лоджией, переместил туда отопительные приборы и снес ненесущие перегородки. Кроме того, собственник увеличил санузел и переставил сантехнику.

В Мосжилинспекции неоднократно предупреждали мужчину о предстоящей проверке, но в квартиру их не пустили. Осмотреть помещение и зафиксировать нарушения сотрудникам ведомства удалось только по решению суда. «Инспекция привлекла нарушителя к административной ответственности и объявила предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, указав на необходимость устранить нарушения», — сообщили в Мосжилинспекции.

Ранее житель московского района Проспект Вернадского отремонтировал свою пятикомнатную квартиру, перестроив в ней часть стен и вызвал гнев соседа. Мужчина снес в ней старые и поставил новые несущие перегородки, а также переместил сантехническое оборудование, не получив на это разрешение.