Автор реформы пожарного надзора в России подал рапорт об увольнении из МЧС

РБК: инициатор реформы пожарного надзора Еникеев подал рапорт об увольнении из МЧС

Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС генерал-лейтенант Ринат Еникеев в конце апреля подал рапорт об увольнении по собственному желанию. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в министерстве.

По информации собеседников издания, Еникеев был инициатором реформы пожарного надзора в России. Указа о его увольнении пока нет, но генерал уже попрощался с сотрудниками. Как утверждает один из источников, руководитель департамента подписал рапорт по рекомендации руководства МЧС.

В 2021 году в России в силу вступили изменения в законодательстве в области пожарной безопасности. Тогда отменили практику сплошных проверок и ввели «умный контроль», распределив объекты по категориям риска. Появившийся при реформе механизм предполагает, что для каждого из объектов индивидуально выбирается периодичность надзорных мероприятий в сфере пожарной безопасности.

Еникеев стал руководителем Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС в 2017 году. До этого он находился на должности заместителя директора департамента, а начинал свою работу генерал с поста инспектора в пожарной части.