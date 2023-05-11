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23:07, 11 мая 2023Россия

В Подмосковье загорелся элитный особняк

«112»: в подмосковном поселке Успенские дачи загорелся элитный трехэтажный особняк
СюжетПожары в Свердловской области

В подмосковном поселке Успенские дачи загорелся элитный трехэтажный особняк. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации «112», сначала вспыхнула кровля, затем огонь охватил все здание. Предварительно, пострадал электрик. Ликвидация пожара продолжается.

25 апреля в поселке Сосьва Свердловской области произошел мощный пожар. Сухая трава загорелась у лечебно-исправительного учреждения № 23. Огонь быстро распространился на жилые дома из-за сильного ветра.

В результате ЧП сгорело больше сотни жилых построек. Позже глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров подал в отставку.

Юлия Мискевич
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