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13:40, 11 мая 2023Бывший СССР

Правящая партия Грузии прекратила сотрудничать с Партией европейских социалистов

Правящая партия Грузии прекратила партнерство с Партией европейских социалистов

Фото: Shevchenko Andrey / Shutterstock / Fotodom

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» прекратила сотрудничество с Партией европейских социалистов (ПЕС) в статусе членов-наблюдателей. Об этом заявил глава политсилы Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, партнерство было прекращено из-за разногласий. «За прошедшие годы указанная партия все больше отдалялась от классической социал-демократической идеологии и выходила на псевдолиберальную платформу, которая обуславливает углубление созданного в современном мире кризиса ценностей», — заявил Кобахидзе.

Для «Грузинской мечты», отметил председатель партии, идеологическая трансформация ПЕС неприемлема и несовместима с взглядами и ценностями политсилы, а также грузинского народа.

Ранее депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили потеряла связь с реальностью из-за ее негативной реакции на решение России отменить визы и вернуть прямое авиасообщение с республикой.

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Алевтина Запольская
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