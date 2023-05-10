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17:34, 10 мая 2023Бывший СССР

Президента Грузии обвинили в потере связи с реальностью

В правящей партии Грузии обвинили президента Зурабишвили в потере связи с реальностью

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Депутат правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Заркуа обвинил президента республики Саломе Зурабишвили в потере связи с реальностью из-за ее реакции на введение Россией безвизового режима для грузин. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний, а также отменил с 15 мая визовый режим для граждан республики.

Зурабишвили назвала такой шаг неприемлемым и провокационным, а также призвала обсудить введение визового режима для россиян.

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Алевтина Запольская
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