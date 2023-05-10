Президента Грузии обвинили в потере связи с реальностью
В правящей партии Грузии обвинили президента Зурабишвили в потере связи с реальностью
Депутат правящей партии Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Заркуа обвинил президента республики Саломе Зурабишвили в потере связи с реальностью из-за ее реакции на введение Россией безвизового режима для грузин. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия».
Ранее президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для отечественных авиакомпаний, а также отменил с 15 мая визовый режим для граждан республики.
Зурабишвили назвала такой шаг неприемлемым и провокационным, а также призвала обсудить введение визового режима для россиян.