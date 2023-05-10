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17:02, 10 мая 2023Бывший СССР

В МИД Грузии приветствовали отмену Россией визового режима

Глава МИД Грузии Дарчиашвили приветствовал отмену Россией визового режима с республикой

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили приветствовал отмену Россией визового режима с республикой. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, подобное решение будет приветствовать любая ответственная власть, поскольку в России проживает свыше миллиона грузинских граждан, «у которых очень тесные связи с людьми, родственниками, близкими, которые проживают в Грузии». «Оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам», — отметил глава МИД.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти республики созвать заседание Совета безопасности, чтобы обсудить вопрос введения трехмесячных виз для россиян. До этого она заявляла, что отмена Россией визового режима является провокацией со стороны Москвы.

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Георгий Нестеров
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