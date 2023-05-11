Европейская страна столкнулась с мощной засухой

Reuters: засуха затронула почти 90 процентов материковой территории Португалии

В апреле 2023 года Португалия столкнулась с экстремальными погодными условиями — засуха охватила почти 90 процентов материковой территории европейской страны. Об этом сообщает Reuters.

В частности, сильная засуха затронула пятую часть территории страны, что в два раза больше, чем в марте, и в пять раз больше, чем в аналогичный период год назад. Некоторые регионы Португалии находятся в экстремально засушливом положении — больше всего пострадали северо-восточная и южная части.

При этом апрель текущего года оказался для Португалии третьим по засушливости за последние два года. Наибольший ущерб из-за засухи пришелся на сельское хозяйство. Власти Португалии обратились в Еврокомиссию с просьбой помочь разрешить ситуацию.

Ранее многие частные дома в Испании оказались под угрозой остаться без бассейнов из-за сильной засухи. Местные власти захотели запретить жителям северо-востока Каталонии наполнять резервуары водой. Таким образом испанцев решили призвать экономить воду.