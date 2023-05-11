В Москве заработал сервис проверки графика отключения горячей воды

На mos.ru заработал онлайн-сервис проверки графика отключения горячей воды

В Москве заработал онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить график отключения горячей воды. Об этом говорится на портале mos.ru.

Такой информационный сервис становится доступным на портале перед началом профилактических работ. Чтобы узнать график отключения воды, жильцам необходимо ввести в поисковой строке на сервисе адрес дома.

«Сервис помогает горожанам заранее узнать, когда в их домах будет проводиться плановое отключение горячей воды, и учесть эту информацию для решения бытовых вопросов», — отметил заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Борис Фролов.

Ранее стало известно, что на майские праздники из-за понижения температуры в жилые дома Подмосковья захотели вернуть отопление. Тогда в Московской области ожидалось понижение температуры до минус пяти градусов Цельсия.