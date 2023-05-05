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17:20, 5 мая 2023Среда обитания

В дома Подмосковья вернут отопление на майские праздники

Минэнерго Подмосковья: в жилых домах области на майские праздники включат отопление

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

На майские праздники из-за понижения температуры в жилые дома Подмосковья решили вернуть отопление. Об этом сообщили в Министерстве энергетики региона.

В выходные дни в Московской области ожидается понижение температуры до минус пяти градусов Цельсия. Те муниципалитеты, которые уже отключили отопление, возобновят подачу в ближайшие сутки.

«Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни», — заявил глава Минэнерго области Александр Самарин.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в Москве и области 4 мая ниже нормы на 4 градуса, 6 и 7 мая она будет на 7-8 градусов ниже средних многолетних значений. Резкое похолодание было вызвано приходом генетически холодных воздушных масс с севера.

Нина Ташевская
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