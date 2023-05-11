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19:08, 11 мая 2023Мир

Экс-канцлер ФРГ попал под расследование прокуратуры Польши за связи с Россией

RMF: прокуратура Польши расследует роль экс-канцлера ФРГ Шредера в конфликте на Украине

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Генеральная прокуратура Польши проводит расследование, в ходе которого собирается выяснить роль и степень влияния экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на власти ЕС и Украину в рамках украинского конфликта. Об этом сообщает радиостанция RMF.

По данным следователей, Шредер мог «использовать свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы позднее оказывать давление на страны ЕС и Украину», и теперь правоохранители будут расследовать его роль «в подготовке нападения России на Украину».

Ранее экс-канцлеры ФРГ Герхард Шредер и Ангела Меркель подверглись критике за то, что якобы «воспользовались своим положением ради укрепления связей с Россией», из-за чего пострадали престиж Германии и ее экономические интересы.

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Виктория Кондратьева
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